La Premier lo quiere: 42 millones de euros por James Rodríguez

James Rodríguez inició la temporada demostrando sacrificio y compromiso con el Real Madrid, los pocos minutos que se le dieron los aprovechó al máximo y la afición volvió a demostrar el aprecio que le tiene al colombiano.

Sin embargo, las últimas semanas no han sido fáciles para James en el tema futbolistico, pues el volante de la selección Colombia no ha jugado debido a que no se encontraba en el 100% de sus condiciones físicas y una reciente lesión lo apartó aún más.

A pesar del momento, el talento de James es incuestionable, por eso, un grande de la Premier League está decidido en buscar al colombiano como uno de sus refuerzos estelares, sería el Arsenal de Londres quien ofertaría unos 42 millones de euros por él.

Aunque Real Madrid presionará para recibir más por el colombiano y el mismo jugador no desea salir del equipo 'merengue', aún así, no deja de ser un rumor que cada vez toma más fuerza.