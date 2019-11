¿Los Simpson llegarían a su fin? Compositor del tema principal lo afirma

Dany Elfman es el compositor de muchas canciones para películas y series de televisión, ha estado nominado cuatro veces al Oscar y ha sido reconocido por trabajar de la mano con Tim Burton.

Además, compuso y produjo la icónica canción de Los Simpson.

El show, que ha estado al aire por 30 años ya estaría llegando a su fin, confesó el mismo Elfman en entrevista con el medio Joe.

“Bueno, por lo que he escuchado, ya estaría llegando a su fin. No lo sé con certeza, pero he escuchado que está en su último año.”, afirmó el compositor en entrevista.

El artista también confesó que no podía creer que el show se extendiera por tantos años, incluso, pensó que la serie no sería un éxito.

“Esperaba que estuviera al aire tres episodios y la cancelaran, y eso fuera todo, porque fue muy raro en su momento, y no pensé que tuviera oportunidad. Créeme, esa es una de las grandes sorpresas de mi vida”, afirmó.

