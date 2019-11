En un video difundido a través de redes sociales, Mario Muñoz, líder de Doctor Krápula, manifestó que ya tienen casi el 90% de lo que cuesta hacer el concierto: 'Enciende tú voz, un canto por Colombia', que tendría lugar el próximo 8 de diciembre en el Parque Simón Bolívar.

Espera que desde las 10:00 a.m. hasta 7:30 p.m. puedan llenar el escenario con una movilización masiva de familias para que acompañen a grandes artistas como Monsieur Periné, Totó la Momposina, Bomba Estéreo, Systema Solar, Santiago Cruz, Adriana Lucía y por supuesto Krápula.

Sin embargo, se mostró preocupado por el poco apoyo que ha recibido por parte de la administración distrital:

“A la administración no le interesa hacer un concierto, menos al Gobierno”: dijo Muñoz en medio de una charla que sostenía. Y es de notar, que, si no tienen el permiso firmado por el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no se podrá realizar el evento.

Invitó a las personas que se encontraban reunidas con él, a ejercer algún tipo de presión para que logre el permiso. “Cuando hay voluntad política, eso sale en un segundo”, enfatizó Muñoz.

Entre tanto, le confirmó a los presentes que los artistas que se presentarían ese día no cobrarán ni un solo peso. ¿Se logrará hacer?

Mario Muñoz ha sido uno de los artistas más activos en redes sociales por cuenta del Paro Nacional desde el pasado 21 de noviembre, junto a la también cantante Adriana Lucía.