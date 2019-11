El 'Indio' Ramírez dejará Nacional por maltrato a su familia

Juan Pablo Ramírez confesó que dejará de ser jugador de Atlético Nacional para el próximo año, esto debido a las amenazas y el maltrato que ha recibido su familia, el mismo jugador admitió que él puede soportar las críticas pero la familia no.

"Más que todo es por la tranquilidad de mi familia. Mi esposa y mi hija no podían salir a la calle, mucha gente no dimensiona las capacidades que pueden tener estos actos. A mí me pueden decir todo lo que quieran, yo me aguanto, pero con la familia es complicado. Es ahí donde tomo la decisión de pensar en un futuro, un nuevo aire" expresó el jugador en entrevista con Fox Sports Colombia.

El volante se ha destacado en los últimos compromisos de la selección Colombia sub-23 y además retomo la confianza en el equipo 'verdolaga' gracias a las oportunidades que le brindó el estratega Juan Carlos Osorio.