"Tombitos abran su corazon, somos los mismos": El mensaje de Aterciopelados

Desde el pasado 21 de noviembre el país vive una ola de protestas como consecuencia del descontento social existente frente al actual gobierno de Iván Duque.

Varios, han sido los artistas que se han manifestado contra los actos de violencia que se han desarrollado en el marco de las protestas y otros, han apoyado las muestras culturales que las marchas generan.

Una de las agrupaciones es Aterciopelados, quienes con una trayectoria no sólo artística sino social, cautivan los corazones de los colombianos. Esta vez, el llamado realizado por los músicos apunta a que el discurso que se maneje en el país no sea de odio " No podemos echarle odio y odio, al contrario, tombitos entiendan que sumercedes están es para protegernos. No para atacarnos", agregaron.

Cabe destacar que el pasado 22 de noviembre, Aterciopelados lanzó una versión muy a su estilo, de la canción 'Ciudad de la Furia'.