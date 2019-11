"Hasta aquí llegó mi vida, mi profesión", agente que hirió a Dilan Cruz

Una tensa situación se vive en el país desde el pasado 21 de noviembre, por cuenta de las movilizaciones que se adelantaron en varios puntos del país. Ciudades como Bogotá y Cali, han sido víctimas de los daños a la propiedades pública por cuenta del vandalismo, al igual que cientos de personas.

En rueda de prensa el pasado domingo 24 de noviembre, el alcalde Enrique Peñalosa junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hoover Penilla, lamentó lo ocurrido con el joven Dilan Cruz de 17 años, que resultó herido por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en una manifestación en Bogotá. Los hechos se presentaron en la Calle 19 con Carrera 4 mientras participaba de las manifestaciones del 23 de noviembre.

"No me gusta que se compadezcan del policía, pero son situaciones que tengo que entender. El drama que están viviendo ambas familias afectan también a la misma Policía Nacional. Invito a que no sean coherentes porque el policía no sale a maltratar a nadie", afirmó Penilla

"Hasta aquí llegó mi vida, mi profesión", dijo el oficial del Esmad a Penilla en un diálogo que sostuvieron.

"Pues lógico que no puedo levantar a Dilan de esa cama, pero tengo que ponerme en los zapatos de esta persona", dijo Penilla haciendo referencia al policía que aparentemente disparó.

Desde el minuto 43 en adelante se pueden escuchar las declaraciones del oficial: