Rifirrafe entre Germán Vargas y Mindefensa por movilizaciones

Carlos Holmes Trujillo y el exvicepresidente se terciaron en un pulso sobre los motivos por los cuales están manifestándose los colombianos.

“No lo llamé para increparlo, ese no es mi estilo”, esta fue la respuesta del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al exvicepresidente German Vargas Lleras, quien dijo lo siguiente a través de Twitter.

“Hace pocos minutos recibí una llamada del ministro de Defensa, @CarlosHolmesTru, para increparme por la afirmación que hago en mi columna, en donde refiero que el ministro en declaración afirmó que quienes no salieron a la marcha estaban expresándole su apoyo al Gobierno”.

Ante la afirmación el Ministro de Defensa también le respondió a Vargas Lleras con una larga lista de razones o motivos por los cuales algunos colombianos no decidieron salir a las movilizaciones.

“Muchos no salieron por motivos múltiples. Muchos no lo hicieron porque no acostumbran a participar en ese tipo de movilizaciones, otros no lo hicieron porque prefirieron quedarse en su casa; otros no lo hicieron por que tenía temores; otros no lo hicieron para manifestar con esa actitud su apoyo a las instituciones; otros no lo hicieron para expresar igualmente con esa actitud su apoyo al Estado, otros no lo hicieron para expresar de esa manera su apoyo al gobierno”, indicó el Ministro de Defensa.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.