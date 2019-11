Uruguay elige presidente con centroderechista como claro favorito

Unos 2,6 millones de uruguayos votan este domingo en un balotaje para elegir nuevo presidente entre el favorito opositor Luis Lacalle Pou (centroderecha) y el oficialista Daniel Martínez (izquierda).

En una región que ha visto el ascenso de la ultraderecha en Brasil y la vuelta de la izquierda en Argentina, Uruguay podría -según las encuestas- dar un viraje a 15 años de gobierno del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que reúne a socialistas, comunistas, exguerrilleros y ortodoxos económicos.

La diferencia entre el abogado de 46 años Lacalle Pou -al frente de una alianza de partidos en busca de ganar la elección- y el ingeniero y exalcalde de Montevideo Martínez, de 62 años, puede alcanzar hasta ocho puntos porcentuales (51% a 43%) en la intención de voto, según los sondeos.

Lacalle Pou sostuvo en declaraciones a la prensa de camino a votar que mantiene contacto permanente con los líderes de los partidos que lo apoyan y que estarán "todos juntos" en la noche en un acto tras conocerse los resultados de la elección.

El exsenador auguró que el próximo gobierno deberá "zurcir en el centro", descartó anunciar un eventual gabinete de inmediato, y sostuvo que de ganar se reunirá también con la dirigencia del Frente Amplio antes de asumir.

De su lado, Martínez dijo que "gane quien gane", la dirigencia política deberá "construir para el país". "¡Viva la democracia!", exclamó.

Por su parte, el presidente saliente, Tabaré Vázquez, se refirió a la convulsionada América Latina, con varios países envueltos en protestas sociales, y dijo que Uruguay seguirá "todos los pasos constitucionales y legales" para un cambio de mandatario el 1 de marzo de 2020.

En un confuso episodio en la madrugada del domingo, personas que participaban de lo que en principio era una fiesta de música electrónica en la zona sur de Montevideo, frente al Río de la Plata, apedrearon móviles policiales y un bus de la Armada Nacional que transportaba personal para custodiar urnas durante los comicios. Aún no hay información oficial sobre el incidente.

"No puedo emitir un juicio final porque no tengo los elementos. Cuando lo vi de mañana pensé que era otro país. Lamentablemente era Uruguay. No es lógico y cuanto más lejos esté Uruguay de eso mejor", expresó Lacalle Pou, quien destacó el clima de concordia entre militantes partidarios en las calles del país durante la campaña.

Tras la primera vuelta de octubre, Lacalle Pou, del Partido Nacional, logró reunir en una alianza a todo el arco opositor, incluidos el liberal Partido Colorado, el derechista Cabildo Abierto, liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, o el socialdemócrata Partido Independiente.

Luego de tres mandatos consecutivos, el Frente Amplio pugna por mantenerse en el gobierno al que llegó en 2005.

Pero con un desempleo del 9,5%, una economía estancada con un persistente déficit fiscal del 4,9% del PIB, y un aumento del 45% en el número de homicidios entre 2017 y 2018, en un país considerado seguro en el contexto latinoamericano, Uruguay podría cambiar de signo político este domingo.