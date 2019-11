Mao Molina y un duro mensaje al DIM

Ante el anunció de la no renovación del contrato al portero David González del Independiente Medellín. El ex futbolista Mao Molina se pronunció duramente a través de su cuenta de Instagram y además agradeció por su entrega y profesionalismo al portero.

“Hoy es un día que el fútbol me demuestra una vez más, que algunas veces no conoce la justicia, no conoce la gratitud.” Escribió Molina acompañado por una imagen donde él y David González se abrazan.

Además el hasta hace poco volante recordó la campaña en el 2002 cuando el ‘poderoso de la montaña’ consiguió su tercera estrella.