Picantes declaraciones de Hazard: "Siempre le dijo no al PSG"

El delantero del Real Madrid, concendió una entrevista para el medio francés L'Equipe, y afirmó que el PSG lo intento buscar en varias oportunidades, pero que él se negó en llegar al club de París.

"Yo no quería volver a la Ligue 1, a otro equipo que no fuera el Lille. Siempre les dije que no; en mi cabeza, estaba claro". Afirmó el delantero de la Selección de Bélgica.

La flamante incorporación del conjunto 'merengue' no ha tenido los minutos esperados en esta temporada 2019-2020.