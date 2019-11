Fiscal general respaldó allanamientos de cara al paro nacional

El fiscal general encargado, Fabio Espitia, respaldó los allanamientos que se realizaron en las últimas horas en varias ciudades y que dejaron dos personas capturadas.

Dijo el jefe del ente acusador que “en la mayoría de los allanamientos ya se ha dispuesto el control de legalidad por parte de los jueces de control de garantías”.

Frente a los casos puntuales como el del medio de comunicación independiente Cartel Urbano, que fue allanado bajo la sospecha de tener elementos para sabotear la marcha y donde no se encontró lo que decían las autoridades que había en el lugar, Espitia dijo “por lo que se refiere a la revista que ustedes comentan me indican de labores de inteligencia que se venían adelantando desde antes que no tiene nada que ver con la jornada de protesta”.