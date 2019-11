MinDefensa sobre Pacho Santos: La opinión del presidente es la que importa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió a la polémica conversación entre el embajador Francisco Santos y la canciller Claudia Blum, en donde habla mal de varios compañeros de gabinete.

Holmes Trujillo dijo que no conoce la grabación porque ha estado atendiendo situaciones del paro nacional, sin embargo, dijo lo siguiente de Francisco Santos:

"He estado muy ocupado trabajando en el PMU, no he tenido oportunidad de escuchar a mi muy querido amigo el doctor Santos".

Agregó que "la relación mía con él siempre ha sido muy buena".

Además dijo que actuará institucionalmente con Francisco Santos. "Actuar como debe actuar un ministro de Defensa con un embajadador, institucionalmente en beneficio del país".

Añadió que la opinión que importa es la del presidente Iván Duque. "La opinión del señor presidente de la República que es la que importa, es bien distinta".