¿Por qué rechazó Christian Bale interpretar de nuevo a 'Batman'?

Muchos consideraron que el final de la trilogía de Batman fue perfecto por cuenta de los cabos que unieron en la vida de Bruce Wayne, Selina Kyle y el mismo Alfred Pennyworth. Se sabe que la intención de Warner Bros. fue seguir adelante con las cintas, y no perdió la oportunidad de buscar a Bale para realizar una nueva entrega del 'Caballero de la noche'.

Sin embargo, otros usuarios en redes sociales consideraron que faltaron algunos detalles por revelar en la vida del personaje.

"No, siempre se pensó como una trilogía. No estiremos demasiado esto y no agreguemos otra parte más", fueron las palabras de Christian Bale durante una entrevista con Toronto Sun.

La trilogía se convirtió en una de las sagas más rentables del cine superando los mil millones de dólares en una solo una cinta.

Por lo pronto, el manto del superhéroe de DC Comics pasó a manos de Robert Pattinson en la versión que prepara Matt Reeves del personaje, que saldrá en 2021.

