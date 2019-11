Daniel Galán: “Nunca había jugado contra alguien tan alto en el ranking”

El colombiano Daniel Galán, quien perdió con el número 11 del mundo, el belga David Goffin (3-6, 6-3 y 6-3), en la jornada inaugural de la Copa Davis, dijo que "creerse las cosas a veces es más" que el lugar que ocupa cada jugador en la clasificación mundial.

"Estaba con un poco de incertidumbre pues nunca había jugado contra alguien con tan alto ranking", señaló al término del enfrentamiento que Colombia perdió ante Bélgica por 3-2 y en el que Galán estuvo cerca de dar la sorpresa.

"Las diferencias no son tan grandes entre jugadores", afirmó el 194 del mundo, de 23 años, en la Caja Mágica de Madrid.

"A veces es más la confianza y creerse las cosas. Hoy entré con esa mentalidad y estuve cerca. Es lo que tengo que hacer a diario", señaló Galán.

Tras la derrota también de Santiago Giraldo ante Steve Darcis, el único punto ganado por Colombia fue el de dobles, a cargo de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, números uno del mundo.

Farah dijo que no fue fácil jugar en un horario tan tardío (el partido acabó cerca de las once de la noche en España), porque no es lo habitual.

"Pero somos profesionales de este deporte y tenemos que hacerlo. No hay excusas para tratar de dar lo mejor. Organizas tu día para llegar al partido lo mejor posible. El resto es historia", señaló.

Su compañero Cabal dijo que Bélgica debe empezar de cero mañana ante Australia, su siguiente rival.

"Los partidos de mañana son diferentes, hay que tener una estrategia muy clara de juego. Ellos son grandes jugadores", indicó.

"Hay que saber hacer las cosas. Los individuales van a jugar a tope y nosotros, como hoy, tenemos que tratar de ganar como sea y mantenernos con vida en esta competencias", añadió.

Cabal y Farah se impusieron a Sander Gille y Joran Vliegen por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3).