Andrés Pila: “Es una alegría que un escenario deportivo lleve mi nombre"

Andrés Pila, referente y campeón nacional e internacional de Tiro con Arco, habló con Caracol Radio sobre el nuevo escenario deportivo que se inauguró este lunes y lleva su nombre.

“Nunca soñé con tener un escenario así, esto fue una sorpresa para mí. Yo estaba en Medellín cuando me enteré de la noticia y no creía, pero cuando regresé a Cartagena me lo confirmaron y me dio mucha alegría”, contó Pila.

Además de la alegría personal, también se mostró feliz porque el nuevo complejo será para todos los deportistas. “Estamos contentos porque tenemos un nuevo escenario para el departamento del Bolívar de gran categoría, de categoría internacional”.

Vea todas las declaraciones de Andrés Pila: