Lo rechazó: A Egan no les gustó que hicieran un libro sobre él

Egan Bernal ha sido uno de los deportistas más importantes del 2019 en Colombia y en el mundo, su relevancia y su título del Tour de Francia le han otorgado el reconocimiento de los aficionados del deporte, hasta tal punto de que Mauricio Silva, editor de la revista BOCAS, escribió un libro sobre la vida del ciclista colombiano.

El escritor lo anunció luego de más de un año de arduo trabajo y se mostró muy emocionado de lanzar el libro, incluso algunos colegas periodistas aplaudieron el hecho, todo parecía color de rosas, pero la situación cambio cuando Egan Bernal se pronunció al respecto.

"Don Mauricio Silva, personalmente no me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y mi nombre para su beneficio, sin siquiera informarnos que estaba haciendo un libro llamado “EGAN” Hasta ahora me entero de esto y de mi parte lo veo muy mal." expresó el campeón del Tour de Francia en su cuenta de Twitter.

Mauricio aún no se ha pronunciado sobre las palabras de Egan, por ahora, no se tiene certeza sobre el futuro del libro, titulado "Egan, el campeón predestinado".