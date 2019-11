Juan Camilo Vargas es el nuevo rey del Squash en los Juegos Nacionales

Miguel Ángel Rodríguez, número 9 del mundo en la PSA y campeón en los Juegos del 2015, cayó este domingo por 3-2 a manos de Juan Camilo Vargas en una Final emocionante que entregó el segundo oro del squash en lo que va de competencia.

Juan Camilo y Miguel Ángel se conocen muy bien; Vargas creció viendo a Rodríguez brillar en el circuito mundial y ha sido su referente en este deporte en el cual espera poder pelear internacionalmente para, algún día, ser también un Top 5 del mundo.



"Es histórico esto, es uno de los ejemplos que he tenido. Es el momento para dar un salto a otro nivel, comenzar a luchar por el oro en los Panamericanos tanto en individual como en dobles", manifestó el también bogotano, que compite por Cundinamarca.



Además, indicó que sabía que algún día iba a ganarle a Miguel Ángel, "no pensé que tan pronto. Quiero aprovechar este momento para seguir dando resultados para Cundinamarca y Colombia. Estoy muy joven para poder conseguir más triunfos".



Sobre el desarrollo del partido, en el que remontó un 2-0 abajo en los sets, Vargas comentó que fue importante conocer el juego y la situación en la que llegaba su contrincante para poder sacarle la corona de los Juegos Nacionales.



"Nos conocemos nuestro juego muy bien, es de mis mejores amigos. Desde que era chiquito lo veía, es una persona demasiado disciplinada y por eso ha llegado donde está. Me ayudó conocer su juego, sé que tuvo una lesión recientemente, aproveché e hice el juego muy físico, me sentó bien y al final se vio que estaba superior físicamente", añadió.

Por último, indicó el medallista de oro que si bien "en la cancha somos enemigos", siempre tiene claro que "ante todo nos tenemos un respeto el uno por el otro. Él lo sabe, le tengo un gran respeto, es el mejor jugador de latinoamérica".