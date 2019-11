Madres de Soacha conmemoran este domingo 11 años de los ‘falsos positivos’

Sobre las 10 de la mañana en la localidad de Usaquén, la Asociación de las Madres de Soacha y Bogotá se reunirán para recordar uno de los episodios más polémicos de la historia del conflicto en Colombia: Los falsos positivos. Jóvenes que fueron asesinados por uniformados del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros.

“Empieza el conteo regresivo. Cada conmemoración es más dura que la anterior. No hay explicación. Solo nos queda la fuerza de nuestras voces que le pide a gritos a este país que no olvide, no permitamos que siga sucediendo”, expresaron las Madres a través de su cuenta de Twitter.

Entretanto, Cecilia Arenas, una de las líderes de la asociación expresó: “Son 11 años de ausencia, de pérdida de aprender a vivir con ese dolor”.

Hace 11 años no nos conocíamos, hoy estamos más unidas que nunca. Más de una década luchando por la verdad. Acompáñanos a recordar a nuestros hijos. #11AñosDeFalsosPositivos. pic.twitter.com/12jYQdTCyr — Madres Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (@MAFAPOBOGOTA) November 16, 2019

Según la Fiscalía, estas ejecuciones extrajudiciales dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, aunque organizaciones civiles denuncian que pueden llegar a 5.000. Diarios Británicos como The Guardian incluso han afirmado que son 10 mil.

