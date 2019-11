Evo Morales habría intentado suspender la publicación del informe de la OEA

En una entrevista con el diario El Universal de México, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que intentó hablar con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para intentar detener la publicación del informe de la auditoría con el fin de no crear más caos en el país.

"Yo se lo dije a su representante: No haga eso, con eso va a incendiar Bolivia, y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro. Yo le dije: contácteme con Luis Almagro; no quiso, solo dijo: voy a consultar; no consultó nada y después sacó su informe", precisó Morales.

Según el ex mandatario, el informe de la OEA alimentó el golpe de Estado que se dio en su contra. Además, afirmó que esta organización está al servicio del gobierno de Estados Unidos y la culpó de ser responsable de los muertos que están habiendo en las protestas de Bolivia.

Morales ha dicho que está preparado para volver al país si su pueblo lo pide y precisó que si llegan haber elecciones presidenciales, no se presentará como candidato por su partido Movimiento al Socialismo (MAS).