"La chocoanita pudo ser prepago, pero escogió la legalidad”

En medio de un conversatorio que se adelantaba en Quibdò, el director del Sena, Carlos Mario Estrada, habló sobre emprendimiento y la forma como podría llegar a visibilizarse a nivel local.

Sin embargo, más allá de su intervención, generó mucha controversia una frase que expresó para referirse a Rosaura Hinestroza, una artesana de la región que creó su propia tienda virtual como forma de negocio.

“Por ejemplo, la chocoanita, que es hermosa, pudo ser prepago, pero escogió la legalidad”, fueron sus palabras.

El comentario no gustó para nada en redes sociales y los comentarios contra el funcionario no se hicieron esperar. Por su parte, Hinestroza se mostró sorprendida por la forma como se refirió a ella, y a pesar de todo, no dijo nada negativa en contra del SENA, ya que siempre la ha apoyado.

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.

@adrigonco @wilsonariasc @aldesolpe excelente Director General SENA, representa el talante, la formación y principios de quienes nos gobiernan y de paso da señales de como se trata a mujeres chocoanas. — Carlos A Crosthwaite (@cacrosferro) November 13, 2019

Que discurso!!! Muy motivador!!! Esos son los discursos de nuestros funcionarios ... Que tal!!! Ahorita sale a decir que es una mal interpretación castrochavista de la izquierda. — 💕 Lily López 💕 (@LilyloPlanning) November 14, 2019