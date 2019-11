Comerciantes y sindicatos: Es positivo el 3.3% de crecimiento económico

Como positivo para el país y los colombianos, calificaron la Federación Colombiana de Comerciantes Fenalco y la Confederación General del Trabajo, CGT, el crecimiento económico del 3.3 por ciento en el tercer trimestre de 2019.

El vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, calificó como un excelente dato el crecimiento económico del 3.3 por ciento, porque se está cumpliendo todas las proyecciones que el Gobierno ha dado y que ha sido confirmadas por otras entidades.

“Esto ha estado impulsado por el comercio, reparación de vehículos y motocicletas, transporte, alojamiento, pero reitero un excelente dato que nos acerca cada vez más, al crecimiento de 3,4 o al 3,5 por ciento, que se tiene calculado para final del año ”, dijo el dirigente gremial.

Por su parte el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que el crecimiento es una gran y formidable noticia para el país, es decir alcanzar tasas de crecimiento por encima de la medida latinoamericana e inclusive mundial, es altamente positivo.

“A hora de lo que se trata es cómo se revierte esta cifra en función de los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos, porque para qué nos sirve crecer económicamente si aumenta la tasa de desempleo, aumenta la tasa de informalidad y crece la pobreza en nuestro país”, manifestó Gómez.

En cuanto a la cifra de crecimiento económico y la negociación del salario mínimo, el dirigente sindical manifestó que ayuda muchísimo, porque ya no se puede decir que como la economía no va bien, el salario mínimo es inflacionario y no contribuye al desarrollo económico del país.