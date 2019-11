Señorita Colombia se unió al #10YearChallenge y mostró foto de su niñez

El pasado lunes María Fernanda Aristizábal de 22 años, se convirtió en la nueva Señorita Colombia 2020.

La representante del departamento del Quindío se convirtió en la nueva representante de la nación en Miss Universo. Es estudiante de Comunicación Social y desde ya ha llamado la atención de los internautas en las redes sociales.

"Y aquí les presento mi #10yearschallengue casi no puedo encontrar una foto del 2009 pero así me veía hace 10 años y ahora! ¿Que piensan! ¿He cambiado mucho o no?", afirmó.

Esta fue la publicación que compartió en Instagram: