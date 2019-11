Así reaccionó el Congreso a nombramiento de Carlos Holmes en Mindefensa

Con 16 tareas concretas que le pidió el presidente Iván Duque, asumió Carlos Holmes Trujillo el Ministerio de Defensa tras la renuncia de Guillermo Botero, y este reacomodamiento en el gabinete generó diversas reacciones de los partidos políticos.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, indicó que es un nombramiento acertado y que se seguirá luchando contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

“la única política de seguridad que tiene que tener Colombia es la de enfrentar el narcotráfico, que es la que asesina a los líderes sociales, es la que destruye las posibilidades de convivencia, hay que acabar con todos los negocios ilícitos, porque es la única manera de construir la paz. Carlos Holmes representa seguir construyendo un ejército profesional que avance para generar más capturas, reducir las bajas y al mismo tiempo el respeto supremo de los derechos humanos”.

A su turno el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador aseguró que los retos para Holmes Trujillo son grandes porque la seguridad en todos los territorios se debe restablecer. “Hay que decir que Carlos Holmes Trujillo es un estadista, un hombre que fue constituyente, que ha sido ministro en varias oportunidades y que conoce el Estado a la perfección. Aspiramos que desde esta cartera pueda tomar el control del escenario político, mejorar su relacionamiento con el Congreso y ayudar al presidente a mantener el control de la seguridad y el orden público en el territorio”.

El senador de La U Armando Benedetti, indicó que el nombramiento de Holmes no tendrá efecto alguno ya que es más de lo mismo. “Yo creo que es un mensaje que no le dice nada al país. No se responden las dudas que quedaron, pero sí es un mensaje interno. No se ve por dónde quieren corregir los errores que se cometieron, es un enrosque dentro del mismo gabinete”.

Desde Cambio Radical el senador Rodrigo Lara indicó que el nuevo Ministro de Defensa tiene toda la experiencia para estar en el cargo. “Tiene la envergadura insuficiente para interlocutar con las demás instituciones y poderes del Estado. Por fin vemos a una persona con el suficiente peso y reconocimiento en esa cartera. No puede haber cambios en el combate al narcotráfico y los fenómenos criminales, ellos solo se enfrentan con capacidad y voluntad. Es necesario que el ministro entienda a las Fuerzas Armadas, sus sensibilidades y características para poderlas dominar y orientar”.

El senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde, criticó la decisión del presidente Iván Duque. “Ojalá que el ministro Carlos Holmes Trujillo no traslade al Ministerio de Defensa su enfoque anacrónico y trasnochado de guerra fría, que mostró durante su paso por la Cancillería, porque si lo hace, el ministro Trujillo nos podría estar acercando a un escenario mucho pero de confrontación militar y de violaciones de derechos humanos o de conflictos bélicos de conflictos internacionales con un país vecino como Venezuela”.

Y para el senador del Polo Democrático Alexander López, el nombramiento no responde a las dudas que se generaron por el bombardeo en el departamento de Caquetá. “El país estaba esperando que después de los bombardeos y de la guerra, se cambiara el discurso, pero trae a un hombre como Carlos Holmes Trujillo que ha sido uno de los incitadores a la guerra en el país y lo que el país quiere hoy es una reconciliación y un acuerdo nacional que nos permita proteger al pueblo”.

Holmes Trujillo ya asumió funciones en el Ministerio de Defensa e indicó que asumirá todos los retos que le puso el presidente Iván Duque.