Evo Morales pide a la policía de Bolivia que no "metan" bala al pueblo

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habló en exclusiva con W Radio. En la entrevista afirmó que la razón que fue detonante de su renuncia fue el desconocimiento de los resultados de las elecciones que ocurrieron el 20 de octubre. "Para evitar que sigan maltratando a mis hermanos, no sigan quemando casas o instituciones del Estado decidí irme"

En sus declaraciones Evo Morales afirmó que mientras estuvo en el poder desde las pasadas elecciones no se presentaron muertes en las protestas y pidió que las Fuerzas Policiales del país no atenten contra los ciudadanos. "Las fuerzas armadas no van contra el pueblo, sino para que defiendan la patria", agregó.

En cuanto a los posibles panoramas que está enfrentado Bolivia, Morales explicó que para él la única salida es respetar la constitución. Además, afirmó que la continuidad en el gobierno garantiza que se lleve a cabo el desarrollo de planes específicos y se respondan a necesidades, teniendo en cuenta que el expresidente duró en el poder casi 14 años.

