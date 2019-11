Dos agentes retirados de la DEA revelan nuevos secretos sexuales de Escobar

Los exfuncionarios de la DEA, Steve Murphy y Javier F. Peña, revelaron nuevos secretos sexuales del capo colombiano, Pablo Escobar, en el que aseguran tener en su poder cartas de madres en las que le ofrecían a sus hijas para que tuviera relaciones sexuales con ellas. Las declaraciones de los investigadores norteamericanos fueron publicadas por el diario The New York Post.

Steve Murphy y Javier F. Peña hicieron la revelación en su libro ‘Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar’ el cual traduce en español “Cazadores: Cómo atrapamos a Pablo Escobar”, en el que dan detalles de cómo fue el operativo de búsqueda en contra del narcotraficante, Pablo Escobar.

Además, los agentes contaron a The New York Post que en ‘La Catedral’, la cárcel que construyó Pablo Escobar, en la que estuvieron presentes, habían encontrado electrodomésticos y juguetes sexuales. Según los agentes, desde hace varios años se han dado a conocer los gustos del capo más peligroso de la historia de Colombia. Gustos que también han sido revelados por Juan Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, en su libro.