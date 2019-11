Fiscalía descubre espía en caso Jaboque

Juan Carlos Ardila Gómez, un asistente de fiscal y quien tiene acceso al sistema de información de la Fiscalía SPOA, fue señalado de espiar y filtrar información confidencial de la investigación que se adelanta por caso del humedal Jaboque, a la presunta red criminal que torcía procesos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario judicial entregaba reportes a Jorge Enrique Cortés, el supuesto dueño del predio la Providencia, que queda en el humedal Jaboque, cuyo destinatario final era Carlos Alberto Álvarez Borrego, alias ‘El Capi’, un exjefe paramilitar condenado que también tiene intereses en ese predio.

El funcionario de la Fiscalía Juan Carlos Ardila Gómez, a quien llaman "Pollo" o “Pollito”, quedó en evidencia en llamadas que fueron interceptadas por los investigadores.

Jorge Cortés: Yo le mandé una cosita a su whatsapp, para cuando llegue a su oficina lo lea y me pregunta. Pollo: pero eso es muy viejo, primito.

Jorge: Sí, eso es del año 2000, eso es del capi, pero necesitamos saber sí está actualizado o qué pasó.

Pollo: ¿si está prescrito? Jorge: Pero deme su opinión, me da su opinión Pollo, sí señor, con mucho gusto primito.

Jorge: Y yo de aquí para allá le doy una opinión de la…

Pollo: Su mercé ¿Cómo va la cosa allá con Carlos…?

Jorge: Estamos en esas.

En otra llamada interceptada, del 27 de septiembre de 2017 “Pollito" y Jorge Cortés hablan de buscar movimientos en el proceso Judicial.

Jorge: Mañana va a ir a la Oficina?

Pollito: En la mañana primito

Jorge: entonces que le vaya muy bien.

Pollito; Primito muchas gracias …oiga primito una cosita.

Jorge: Señor…

Pollito, yo estuve mirando lo que sumercé me mandó

Jorge Cortés: Sí eso es del Capi.

Pollito: Esa mierda…el denuncio lo pusieron alguna vez?

Jorge: Sí, eso tiene radicado, el denuncio está puesto

Pollito: Pero primito, primero que todo eso tiene que estar, me imagino yo, archivado, de pronto.

Jorge: Es que la idea es saber con los números de la cédula o con el número del radicado, a ver si todavía aparece algo o algo parecido. Y es que el 26 del otro mes hay una audiencia para la pertenencia de las vainas y sería bueno mirar si está activo o no para pelear una cosita. con el número de la cédula del demandante o del demandado mirar si esa vaina fue archivada, está activo, algo del país de las maravillas o algo, que ese dato nos sirve para el juez.

Pollito: lo que pasa, es que, yo no creo, yo no pueda porque eso es con el sistema anterior. Jorge: Ah juepuu…

Pollito: Porque no ve que habla del 2000 y del 98 Jorge: Eso es del 2000 Pollito: Yo no tengo acceso a eso, el sistema que tengo es el nuevo, de 2005.

Jorge: ah bueno, entonces era para saber y decirle al capi, mire, no se pudo por esto, esto y esto. Pollito: pero esa mierda tiene que estar archivado Jorge: qué va a estar archivado, 27 años

Pollito: Además de eso, si hubiera algo que no creo que hayan hecho ni mierda…

Jorge: cualquier delito que haya sido está prescrito

Pollito: uff, eso está más prescrito que un verraco.

Jorge: entonces para que hijueputas.

Pollito: Eso que ni se preocupen por es mierda, sin embargo, me encargo de mirar algo...hablé con ella hoy, que ella siempre le manda saludos

Pollito: Dígale que yo la sigo espiando

Jorge: a ver si sale con alguno

Pollito: jejejeje, que yo la estoy espiando ahí,

Jorge: entonces mañana nos hablamos Pollito: me alegra mucho saludarlo

Jorge: Eso no se deje convencer de ese zorro que está en Medellín que no hace sino hablar mierda Pollito: yo no sé a quién voy a levantar, pero me levanto a alguien. (Termina llamada)

Para la Fiscalía, una llamada del 23 de enero del 2018 Jorge Cortés le da cuenta a Kelly Andrea Eslava Montes, la novia del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, que el "Pollito" está pendiente de suministrar información, le advierte que debe estar tranquila pero pendiente.

Kelly: Hola don Jorge, buenos días

Jorge Cortés: bien mi niña, ¿Cómo está?

Kelly: bien, ¿qué me cuenta?

Jorge: Saludos del Doctor Fernando, acabo de salir de una reunión…que no vaya a hacer nada hasta que Jorge no le pase información de lo que está haciendo, ¿oyó?

Kelly: Ah bueno, listo.

Jorge: que se quede quietica, yo no he descuidado eso, la semana pasada no se pudo mover porque se le murió un familiar y entonces le dieron unos días de compensación a la persona que nos está ayudando y se reincorporó hasta ayer. entonces hoy estaba por aquí el amigo y pendiente, pollito ya hizo unas llamadas y también está muy al pendiente del asunto

Kelly: listo don Jorge, de todas maneras yo ayer tuve una reunión y tomé decisiones entonces ya hoy están gestionando, ya hoy no alcanzo a frenarlo.

Jorge: Pero que no vaya a ir por allá todavía.

Kelly; ah no, yo no.

Jorge: no vaya a ir todavía allá hasta que no tengamos más información, pero no estamos descuidados, vaya trabajando que aquí por este lado también.

Kelly: listo, vale.

Jorge: Entonces vamos pa' delante. (termina llamada)

La Fiscalía indaga a otros 11 funcionarios al interior de esa institución que presuntamente estarían relacionados con la red que presuntamente lideraba el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista.

