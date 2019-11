Radicado proyecto que permite a los padres decidir orden de los apellidos

La representante María José Pizarro de la Coalición Decentes y el representante Gustavo Londoño de Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley que permite, de manera consensuada, que la pareja fije el orden de los apellidos de sus hijos a la hora de ser registrado, esto con el objetivo de reivindicar a las mujeres en su maternidad y como un acto de igualdad entre los roles que ejerce tanto el padre como la madre.

“Este proyecto lo veníamos trabajando desde hace un tiempo atrás y busca materializar lo que la sentencia de la Corte Constitucional dispuso y es que se puedan establecer unas nuevas normas para el orden de los apellidos para los niños que nacen y que los padres puedan escoger, de común acuerdo, si va primero el apellido de la madre o del padre”, afirmó Pizarro.

Según el Congresista Gustavo Londoño “el 75% de los hijos solo tiene a su madre, sus padres no están, no cumplen o no responden por sus hijos. Ahora, ttienen la oportunidad las mujeres de poner su apellido primero a su hijo, es un reconocimiento muy grande a las mujeres y madres”.

La iniciativa regiría para los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho o con paternidad declarada judicialmente.