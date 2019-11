La polémica interceptación que salpica al Consejo de Estado

Uno de los casos por los cuales está en el banquillo el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, figuran presuntas irregularidades en un fallo emitido en el año 2014, en el que se condenó al Distrito a pagar 32 millones de dólares a un particular como reparación directa por la no compra de un predio cerca del humedal Jaboque.

De acuerdo con la Fiscalía, 20% de ese dinero era para Kelly Andrea Eslava, la novia del magistrado, quien había obrado como apoderada del demandante.

En medio de la audiencia de imputación de cargos al magistrado Bautista la Fiscalía reveló un polémico audio relacionado con el predio Jaboque, cuyo proceso está en segunda instancia en el Consejo de Estado.

A la Fiscalía le llamó la atención que la presunta organización no solo interfería en decisiones en el Tribunal, sino que también podría hacerlo en instancias superiores.

En una de las llamadas interceptadas se escucha a Jorge Cortes, supuesto dueño del predio del humedal Jaboque y a un abogado de nombre Fernando Trevicot en el que se habla de un pago de 3.000 para mover el proceso.

Abogado: Con el que hablamos, pa'elante caminante. Que solo haya cosas buenas, así va a ser...temas varios, el amigo con él que hablamos.

Jorge Cortés: ¿Mañana es miércoles?

Abogado: Ya descubrí por qué razón no sale el fallo.

Jorge Cortés: ¿Ah?

Abogado: Hubo una petición de 3.000

Jorge Cortés: Jajajaja

Abogado: Y esa es la razón.

Jorge Cortés: Tiene que saber...mañana es miércoles

Abogado: Por favor...usted me le puede decir, esa es la razón por la cual no sale...¿correcto? Listo...recomendadísimo, usted me llama y me cuenta cómo le va.

Jorge Cortés: ¡vale!

El litigio entre el Distrito y el supuesto dueño del predio del humedal está en el Consejo de Estado desde el 2015, y aún no se define quien es el dueño de esos predios.

