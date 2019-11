Una mamá estuvo al borde del infarto porque su hijo no entendía la tarea

Una mujer de 36 años, estuvo al borde del infarto, en un intento por explicarle un problema de matemáticas a su hijo.

El hecho ocurrió en Hubei, China. La mamá, de la que se conoce su apellido, Wang, contó a medios locales que empezó a sentirse enferma mientras le explicaba la tarea a su hijo, que está en tercero de primaria.

“Traté de explicárselo muchas veces, pero no pudo responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente, me sentí agitada y sin aliento. Rápidamente llamé a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital”, dijo Wang.

Al ser trasladada al hospital, los médicos le informaron que había sufrido un infarto de miocardio, añadieron también, que si hubiese tardado más en llegar podría hacer sido fatal.

El especialista que atendió la mujer expresó que la mala alimentación o las emociones psicológicas pueden terminar en estas complicaciones, sobre todo, cuando son madres jóvenes.

