Esto opina el Congreso sobre la renuncia del Ministro de Defensa

En el país se ha intentado 25 veces adelantar mociones de censura en contra de distintos funcionarios y en esta ocasión la que estaba haciendo para sacar del cargo a Guillermo Botero, estaba avanzando de manera positiva y había 68 votos por el Sí, lo que automáticamente obligaba su retiro.

Por esa razón en el Congreso hay distintas reacciones desde todas las bancadas ya que la atención estaba puesta en la votación que estaba programada para el miércoles 13 de noviembre.

El primero en reaccionar fue el senador Roy Barreras, quien promovió este mecanismo y argumentó durante el debate de este martes las razones por las cuales Botero, debía salir del cargo.

“Es la primera vez que el Congreso se empodera y hace un fuerte llamado de atención al Gobierno diciendo que hay que reconducir la agenda nacional, porque los colombianos no sienten que haya agenda. Pero no puede quedar allí, es necesario que el presidente convoque ese acuerdo sobre los temas para evitar un estallido social, se necesita una agenda del país que resuelva los problemas de los ciudadanos”.

El presidente del Congreso Lidio García, expresó que la renuncia fue acertada, de hecho se la había pedido en la mañana de este miércoles, porque no tenía la idoneidad para estar en el Ministerio de Defensa. “Qué bueno que haya renunciado el ministro de Defensa. Me parece inconcebible que los colombianos nos hubiéramos enterado de una masacre con niños, a través de un debate en el Senado, eso no tiene razón de ser y es faltarle al país. Si la renuncia no se hubiera dado, el miércoles se hubiera hecho efectiva la moción de censura”.

La vicepresidente de la Cámara María José Pizarro, indicó que la renuncia era inminente porque debía haber una responsabilidad política por la muerte de ocho menores de edad en el bombardeo que se produjo el pasado 2 de septiembre en el departamento de Caquetá. “Nosotros estamos convencidos de que Guillermo Botero, no debía estar en esa cartera y el tiempo nos dio la razón. Él renunció porque sabía que la moción de censura iba a prosperar y por eso se apartó del cargo”.

A su turno el senador Armando Benedetti, dijo que era una renuncia anunciada y que así no lo hubiera hecho, Botero hubiera salido del ministerio a través de la moción de censura. “La renuncia del ministro de Defensa es un hecho minúsculo, es un hecho menor, no le quita ninguna gravedad a su mala gestión y a lo del asesinato de ocho menores de edad. La moción de censura sigue adelante, se votará el miércoles porque así el ministro renuncie, la Constitución dice que se debe seguir con ella”.

El liberal Guillermo García Realpe, aseguró que todavía el Gobierno debe explicaciones a los colombianos porque hay hechos que no están claros y que fueron denunciados en el debate contra Botero. “El país lo pedía y el país lo logró. Todo lo que se denunció y la seguridad en el país eran motivos suficientes para un cambio en el Ministerio de Defensa y por eso la renuncia es bien recibida, sin embargo hay explicaciones pendientes”.

A su turno el conservador Juan Diego Gómez, calificó como acertada la renuncia de Botero. “Entendió el mensaje del país, su salida ayuda al presidente, su ejemplo lo deberían seguir otras carteras. La sensatez se impone”.

Inti Asprilla de la Alianza Verde dijo que “era lo mínimo que se podía esperar pero hay que esperar a ver si habrá una depuración en la cúpula militar que comandaron esta política de alta letalidad sin respetar los derechos humanos. Todavía se deben explicaciones sobre el por qué se escondieron estos hechos”.

Pero en el Centro Democrático, partido de Gobierno, se lamentó la renuncia por considerar que Botero es un hombre íntegro y que no se le está reconociendo todo lo bueno que hizo en la cartera. “Lamento mucho que intenten mancillar su nombre. Sin embargo, era difícil en esta situación política mantener una postura diferente y esperamos que el Gobierno tome una buena decisión con un buen sucesor que mantenga esa misma línea de mejoramiento de la seguridad”, dijo el senador Santiago Valencia.

La senadora María del Rosario Guerra, respetó la decisión de Guillermo Botero, pero también lamentó la renuncia. “Él de manera gallarda, para no afectar en este momento tan difícil al Gobierno, ha tomado esta decisión, nuestro apoyo y respaldo, lo lamentamos, pero esperamos que el presidente de la República tome la decisión que mejor considere”.

Finalmente el representante a la Cámara Edward Rodríguez, aseguró que el Centro Democrático reconoce que hubo un error en las comunicaciones pero que de los errores se debe aprender.