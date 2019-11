Esta niña se negó a resolver problema matemático porque ofendía a la mujer

Naomi Pacheco, madre de una niña de 10 años, fue la encargada de dar a conocer en redes sociales la historia de su hija porque se negó a responder una pregunta de su examen final de matemáticas. ¿La razón?, sencillamente porque le pareció que el tono de la pregunta ofendía a las mujeres. El hecho se volvió viral a través de Facebook.

La profesora en cuestión, decidió separar una tabla para el problema, y planteó lo siguiente:

“La tabla a la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto más pesada es Isabel que el estudiante más ligero?”.

Ante esto, la estudiante respondió:

-“No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. No quise responder porque simplemente no creo que sea bueno”.

Esta fue la publicación compartida:

