Mindefensa anuncia que no renunciará a su cargo

Aunque desde los propios partidos de Gobierno hubo voces en el sentido de que el ministro de defensa Guillermo Botero, debería renunciar a su cargo y asumir las responsabilidades políticas por los problemas de seguridad en el país, el funcionario aseguró que no se apartará y que continuará con sus labores.

Después de ejercer su defensa durante más de una hora, Botero entregó cifras de su gestión en más de 14 meses de trabajo y señaló que las acusaciones en su contra no son ciertas.

Indicó que la moción de censura tuvo un tinte de ataque directo a las Fueras Militares y que eso no se puede permitir. “No me voy a dejar distraer, yo continuaré en mi trabajo porque estos debates los enfrento con gallardía y sin arrogancia pero no me dejaré distraer”.

El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas tienen todo el respaldo del Gobierno y que él no permitirá que los maltraten en debates políticos. “Tienen un ministerio que los protegerá, estos oficiales y suboficiales tomaron una decisión de vida llena de sacrificios y de amor por la patria”, dijo Botero.

Durante su defensa indicó que las cifras presentadas por el senador Roy Barreras, no corresponden a la realidad y que el trabajo de su cartera se ha defendido con los resultados que se han presentado poco a poco.