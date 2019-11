Quintero: "No es el momento para hablar de mi salida de River"

Juan Fernando Quintero mostró su enfoque con la actualidad de River Plate y aseguró que este "no es el momento" para hablar de su futuro, tras las especulaciones surgidas sobre un posible paso del volante antioqueño a la MLS. El jugador de 26 años agradeció el apoyo y cariño que le profesan los hinchas del club 'Millonario'.

"El cariño y el amor es reciproco, desde el momento que llegué siempre me recibieron con mucho cariño. Las cosas me las he ganado dentro del campo. Me siento identificado con el hincha, con el fútbol de River. Soy un privilegiado por ser uno de los jugadores más queridos del club", comentó Quintero al programa Halcones y Palomas de TNT Sports.

Sobre su continuidad en el equipo argentino explicó: "Esto es fútbol, vivo el día a día feliz, no sé qué puede deparar el futuro, lo más importante es aprovechar este momento. Nos sentimos muy contentos por lo que vinimos haciendo y queremos seguir dándole alegrías a nuestra gente".

Y agregó: "He pasado por tantas cosas que al final pienso siempre en mi felicidad, donde estar bien y eso es lo que a mí me mueve. En el momento que pase lo que tenga que pasar voy a hablarlo, siempre sea lo mejor para todos, ahorita no es momento para eso, ahorita estamos preparándonos para un partido que es difícil, se viene una final de Libertadores".

Quintero ha ido ganando minutos poco a poco en el equipo de Marcelo Gallardo desde su regreso a las canchas en octubre.

El Inter de Miami sería el equipo que busca en hacerse con los servicios del volante colombiano y ya habría hecho una oferta importante. El equipo pertenece al exjugador inglés David Beckham.