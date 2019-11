Los grupos armados ilegales que están asesinando a los indígenas

Los grupos armados ilegales están sembrando terror en el departamento del Cauca, y están arrinconando a la población civil e indígena para tomar posesión de los corredores del narcotráfico que quedaron abandonados cuando las Farc salieron del territorio. El orden público en el Norte del Cauca cada vez empeora más.

Además de disidencias de las Farc, en el sector de Corinto, Tacueyó, en el oriente caucano, está operando la Dagoberto Ramos, y en el norte está operando la Jaime Martínez, además en el sur la Carlos Patiño, están el Eln, Epl, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y bandas criminales, estos están sembrando el terror en la población porque todos quieren tomar posesión de los puntos calves para sus actividades ilegales.

“Lo hemos podido ver en menos de 72 horas hemos tenido 10 muertos, la presencia militar no es suficientes, estos grupos atacan en muchos frentes”.

La Defensoría del Pueblo hace presencia en lugares donde el Estado no llega, pero el control y la presión de los grupos armados ilegales, impide en muchas ocasiones acceder a los territorios indígenas, porque muchos están en situación de confinamiento, que consiste en impedir que las personas salgan de la comunidad para que no se registre un desplazamiento y de esta manera no hacer visible la presencia armado en esas zonas.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.