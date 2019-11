Citados a declarar en indagación contra Santos no asistieron al CNE

En el Consejo Nacional Electoral hay preocupación porque allí se está adelantando una indagación preliminar en contra del expresidente Juan Manuel Santos, por la presunta financiación de Odebrecht a su campaña de 2014, pero en la práctica de pruebas no se ha podido avanzar demasiado.

Para este jueves y viernes, estaban citadas siete personas, pero ninguna asistió a los llamados. Solamente dos, entre ellas Juan Manuel Santos, presentaron excusa por su inasistencia y pidieron reprogramar la diligencia.

En el caso del exmandatario su defensa argumentó que inició una serie de clases en la universidad de Oxford en Inglaterra, compromisos adquiridos antes de conocer la fecha de la versión libre.

Por eso el CNE estudiará esta petición y determinará si se convocará nuevamente la diligencia o si se avanza sin oír al expresidente.

En un comunicado el organismo electoral explicó las diligencias y versiones libres a las que se citaron a personas relacionadas con esta presunta financiación de la multinacional.

Este es el comunicado:

Comunicado de Prensa N° 046

APLAZADAS DILIGENCIAS EN EL CASO ODEBRECHT

Bogotá,01denoviembrede2019.-

El Consejo Nacional Electoral se permite informar que los días 31 de octubre y 01 de noviembre del año en curso, se citaron a declaraciones juramentadas a los señores Andrés Sanmiguel Castaño y David Fernando Portilla y a versiones libres a Juan Manuel Santos Calderón, José Roberto Prieto Uribe, Gilberto Contreras Morales, Araceli Rojas Salinas y Óscar Orlando Rueda García, dentro de la investigación preliminar que se adelanta en el caso Odebrecht.

A dichas diligencias se excusaron el expresidente Juan Manuel Santos Calderón y David Fernando Portilla. En este último caso se solicitó aplazamiento para el 18 de noviembre a las 9:00 am y respecto al expresidente la Comisión Especial anunciará oportunamente una decisión. Los demás no atendieron la citación del CNE y no allegaron excusa alguna de su inasistencia.

La Comisión Especial está integrada por los magistrados Doris Ruth Méndez, Renato Rafael Contreras y Luis Guillermo Pérez.

