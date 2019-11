¡Épico! El encuentro de "4 grandes de Hollywood" por casualidad

En la memoria quedará esta fotografía de los actores Eddie Murphy, Will Smith, Wesley Snipes y Martin Lawrence que coincidieron en los estudios de Tyler Perry en Atlanta mientras rodaban de forma simultánea dos cintas.'Coming to America', con Murphy y Snines y 'Bad Boys for life' con Smith y Lawrence

El inesperado encuentro fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral por la cantidad de seguidores que tiene cada uno de ellos.

"Cuando los chicos malos vienen a Estados Unidos", fueron las palabras de Martin Lawrence que se unió a los actores para compartir sus mejores fotografías.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.