Valverde: "En los partidos contra el Levante puede pasar cualquier cosa"

Ernesto Valverde, director técnico del Barcelona, se refirió al juego que sostendrá su equipo ante el Levante este sábado por la fecha 12 de La Liga de España, el estratega destacó las cualidades de su rival.

"Es un equipo que intenta presionar alto y atacar con muchos jugadores. Si te quitan la pelota, tienen un contraataque mortal, con jugadores muy rápidos como Morales o Hernani. Son partidos en los que puede pasar cualquier cosa", afirmó.

Valverde cree que el equipo de Paco López "estaba en un momento de inestabilidad" tras su mal encuentro contra el Espanyol (0-3), "pero en Anoeta (1-2) volvieron a ser el equipo reconocible del año pasado".

En cuanto a su equipo, el preparador extremeño destacó que, tras un mal inicio, "sobre todo fuera de casa, donde nos atrancamos en varios partidos", ha ido "recuperando posiciones", aunque considera que todavía hay margen de mejora.

Ante el Levante, intentará consolidarse en el liderato, probablemente una semana más sin el defensa Samuel Umtiti, que sigue con las molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde antes del Mundial.

"Vamos a ver cómo responde al entrenamiento de hoy y, en función de eso, decidiremos. Él ha tenido los problemas que todos conocemos del año anterior, y vamos a ver si lo logramos solucionar entre todos de una vez y pueda tener más continuidad", indicó.

En cualquier caso, Valverde recordó que cuando Umtiti esté al cien por cien recuperado "tendrá que ganarse el puesto" después del "rendimiento altísimo" que está teniendo su compatriota Clement Lenglet.

"Clement está actuando a un gran nivel. Es un jugador absolutamente fiable y un gran profesional que se ha asentado en esa posición", añadió.

Del compañero de Lenglet en el eje de la zaga, Gerard Piqué, Valverde dijo no estar preocupado por la cantidad de tiempo que dedica a promocionar la nueva Copa Davis, competición que organiza su empresa, ante su inminente puesta de largo en Madrid.

"No creo que sea nada nuevo para él. Si veo que se descentra y su nivel baja, me tendré que preocupar, pero no creo que tenga que preocuparme antes de tiempo", comentó al respecto.

Piqué está aprovechando los diferentes días de vacaciones que está dando el entrenador a la plantilla para centrar sus esfuerzos en la nueva competición tenística. En la rueda de prensa de este viernes, un periodista le apuntó que, en lo que va de temporada, ya ha dado 22 días libres a sus jugadores.

Preguntado por la suplencia de Antoine Griezmann ante el Valladolid -también empezó en el banquillo en el anterior partido del Camp Nou ante el Sevilla-, Valverde quiso restarle importancia.

"No me gusta hablar de discutibles e indiscutibles. Griezmann es un jugador que viene jugando regularmente y que lo seguirá haciendo si va cumpliendo las expectativas", manifestó.

Y también pidió paciencia para Ansu Fati: "Cuando sale un jugador nuevo y de la manera fulgurante que salió él, se genera una gran expectación, pero las cosas son como son. Ayer cumplió 17 años. Es un jugador que aún no se ha hecho a la categoría y tiene que aprender a manejar el ritmo de los partidos y a manejar su cuerpo".

Por último, el técnico del conjunto azulgrana dijo desconocer que algunos de sus jugadores se habían ofrecido a reformular sus contratos para que Neymar pudiera volver al Barça, como desveló Piqué: "No lo sabía, a mí no me lo propusieron".