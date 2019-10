Dimayor cambia el formato de la Liga para el primer semestre del 2020

La Dimayor entregó este miércoles los primeros resultados de la Asamblea Extraordinaria que se celebra en Bogotá entre los presidentes de los 36 clubes del fútbol colombiano. El principal cambio que tendrán los torneos del fútbol colombiano es el formato de la Liga Águila en su primer semestre, debido a la Copa América que se celebrará en el país.

Se jugará una fase regular de 20 fechas, con la jornada de clásicos incluida, pero no habrá cuadrangulares, clasificarán únicamente los cuatro mejores para disputar dos semifinales, el 1-4 y 2-3, el ganador de cada serie jugará posteriormente la final del certamen.

Para el segundo semestre del año el torneo conservará el sistema que ha implementado este año.

La Copa Águila también presentará modificaciones, se mantendrá la prioridad para los equipos del país que estén en competencia internacional; mientras que se erradicará la fase de grupos. Las dos fases previas se celebrarán entre equipos del descenso, en la tercera entrarán a competir 12 equipos de Liga, sin competencia internacional, ante los cuatro equipos que avancen de la segunda división.

Ya en la cuarta ronda entrarán a participar los ocho equipos colombianos que estén en Copa Sudamericana y Copa Libertadores para disputar los octavos de final.

De la Liga Femenina se garantizó su organización; sin embargo, no se especificó un formato de certamen, como mínimo se llevará el mismo de este año.

Las complicaciones que tendrán los equipos que asciendan para el 2020

Se posterga el sorteo de la Liga Águila a la espera de la decisión del TAS

Entretanto, el sistema del Torneo Águila, campeonato de ascenso, será el mismo.

Así se estipularon los formatos de los torneos del fútbol colombiano para el próximo año

LIGA 2020: 2 campeonatos al año

PRIMER SEMESTRE

FASE I

-Todos contra todos

-20 fechas incluyendo 1 de clásicos.

FASE II

-Semifinales

-Cuatro clubes clasificados. Jugando en llaves 1-4 y 2-3.

FASE III

-Final

-Ganador semifinal 1 y Ganador semifinal 2

-Partidos de ida y vuelta.

Para el segundo semestre la Liga II-2020, se desarrollará de la siguiente manera:

FASE I

-Todos contra todos.

-20 fechas incluyendo 1 de clásicos.

FASE II

Cuadrangulares.

– Clasifican los 8 primeros

– 2 cuadrangulares

– Los dos primeros del todos contra todos son cabezas de serie en cada cuadrangular

– Del puesto 3 al 8, serán sorteados para completar los cuadrangulares.

– Partidos de ida y vuelta

– 6 fechas

FASE III

-Final

-Ganador del Cuadrangular A vs Ganador del Cuadrangular B.

-Partidos de ida y vuelta

-2 fechas

TORNEO 2020: 2 campeonatos al año (La modalidad será la misma en los dos semestres)

FASE I

-Todos contra todos

-15 fechas

FASE II

-Cuadrangulares Semifinales:

– Clasifican los 8 primeros

– 2 cuadrangulares

– Los dos primeros del todos contra todos son cabezas de serie en cada cuadrangular

– Del puesto 3 al 8, serán sorteados para completar los cuadrangulares.

– Partidos de ida y vuelta

– 6 fechas

FASE III

-Final

-Clasifican el primero de cada cuadrangular

-Partidos de ida y vuelta

-2 fechas

FASE IV: Gran Final

-Ganador del Torneo 1er semestre vs Ganador del Torneo 2do semestre

FASE V: Repechaje

-Perdedor de la gran final vs Mejor de la reclasificación 2020.

El club ganador de la Final de la Gran Final del Torneo 2020, participará en el Campeonato Profesional Categoría “A” (Liga) en el año 2021, conforme a las disposiciones estatutarias vigentes.

A su vez, el club que tenga la mayor puntuación en la reclasificación total del Torneo 2020 y no haya sido el club Campeón, disputará una llave con partidos de ida y vuelta con el club que pierda la gran final del Torneo 2020, El ganador de esa llave ascenderá directamente para participar en el Campeonato Profesional Categoría Primera “A” (Liga) en el 2021.

La asamblea determinó que para la Liga y el Torneo 2020, se aprobó que los clubes podrán inscribir 25 jugadores de los cuales 5 deberán ser sub 23. Además, para los clubes en competencia internacional podrán inscribir 3 jugadores adicionales.

COPA 2020

FASE I

* 16 Equipos del Torneo

* 8 Llaves sorteadas

* 8 Clasificados

• La Fase I se jugará con los 16 clubes participantes en el Torneo 2020.

• Las 8 llaves de la Fase I se organizarán por Sorteo, teniendo en cuenta la Tabla de Reclasificación del Torneo del año 2019.

• Los 8 mejores clubes en la Tabla de Reclasificación de 2019 serán cabezas de serie de cada llave. El 1ro de la Llave A y así sucesivamente.

• La posición en Reclasificación se organizará sin tener en cuenta los clubes que ascendieron a la Liga 2020.

• Los dos clubes que descendieron al Torneo 2020 serán sorteados en las llaves.

Llave A: 1ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave B: 2do en Reclasificación vs Sorteo

Llave C: 3ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave D: 4to en Reclasificación vs Sorteo

Llave E: 5to en Reclasificación vs Sorteo

Llave F: 6to en Reclasificación vs Sorteo

Llave G: 7to en Reclasificación vs Sorteo

Llave H: 8vo en Reclasificación vs Sorteo

FASE II

* 8 Equipos clasificados de Fase I

* 4 Llaves predeterminadas

* 4 Clasificados

Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E

FASE III

* 4 Clubes clasificados de Fase II + 12 Clubes de la Liga (sin participación en torneo internacional)

* 8 Llaves predeterminadas.

• La Fase III se jugará con los 4 ganadores de la Fase II y los 12 clubes de la Liga que no hayan ganado cupo a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2020.

• El orden de los clubes de la Liga que entran a participar en esta Fase se realizará teniendo en cuenta la posición y el número de puntos obtenidos en la Tabla de Reclasificación Total de 2019, más el campeón del Torneo 2019 ocupará la posición 11 y el segundo ascendido la posición 12.

*Serán locales en los partidos de ida los clubes ubicados entre la Posición 5 y la Posición 12.

Llaves: Fase III

Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

FASE IV: OCTAVOS DE FINAL

8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Libertadores y Sudamericana

• La fase de Octavos de final se jugará entre los 8 clubes ganadores de las llaves de la Fase III y los 8 clubes que participaron en la Copa Libertadores y Copa Suramericana 2020.

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

CUARTOS DE FINAL

8 clubes ganadores Octavos de Final

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

SEMIFINALES

Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

Ganadores Semifinales

Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

*El ganador de la Copa 2020, será el representante de Colombia en la Copa Libertadores de América 2021, como Colombia 4.