Desconsolada Natalia Reyes por cancelación de premier de 'Terminator'

Este 31 de octubre se estrena en las salas de cine de todo el país 'Terminator: Destino Oscuro' que contará con la participación de la colombiana Natalia Reyes.

Sin embargo, muchos de los seguidores de esta franquicia y la actriz, quedaron muy sorprendidos al ver que la premier de la cinta había sido cancelada.

En redes sociales, Reyes contó que no había parado de llorar en toda la noche, porque estaba ilusionada con poder asistir. Pero al ver que el evento no se pudo realizar por cuenta de los incendios que azotan California, decidió solidarizarse y escribir un mensaje sobre esta dura situación:

"La emergencia climática es una realidad. No podemos ignorarla y seguir creyendo que nuestros actos diarios no influyen, que los políticos y las empresas no tienen nada que ver en el tema, los incendios en California que tienen a más de 200 mil personas evacuadas, a casi un millón sin luz, que han quemado miles de hectáreas y animales son reales", afirmó

También agradeció a Paramount por donar toda la comida que sería ofrecida en la fiesta para los refugios donde están las víctimas de los incendios.

