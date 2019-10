El penal más insólito de la historia del fútbol

Por: José Borda

En el partido de Segunda División de la Bundesliga alemana, entre Holstein Kiel y VfL Bochum, ocurrió un incidente en donde el árbitro teutón Timo Gerach terminó sancionando un curiosísimo penalti. Es una jugada que rara vez se presenta en un partido de fútbol y con la que se podría incurrir en errores por desconocimiento de las reglas y las recientes modificaciones.

Balón para la casa: triplete de Luis Muriel en la goleada 7-1 de Atalanta

Cuatro jugadores del Holstein Kiel estaban calentando al lado de la portería que defendía su guardameta, entre ellos Michael Eberwein, situación que ningún árbitro percibió y que no se debió permitir. Posteriormente, en un ataque del equipo rival el delantero Ganvoula pateó al arco, pero el tiro se desvió hacia donde estaban los deportistas.

Michael Eberwein, uno de los sustitutos, no se dio cuenta que el balón no cruzó completamente la línea de meta, y que al no traspasarla todavía se encontraba en juego. El jugador suplente, por su inexperiencia o desconocimiento reglamentario, toca el balón con su pie dentro del campo interfiriendo indebidamente en el juego.

Tiembla Connors: Federer conquistó su título 103 en la historia

Y lo hace porque según la ley 3: “Los Jugadores, en uno de sus ítems habla de que hay personas que no están autorizadas para ingresar al terreno de juego, la norma es muy clara al respecto y dice: "Si un oficial del equipo, un jugador sustituto, sustituido o expulsado ingresa al campo de juego, el árbitro sólo debe detener si hay interferencia con el juego". Y si lo hace debe retirarlo, tomar las medidas disciplinarias apropiadas y reiniciar el juego con un tiro libre directo o un tiro penal, en este caso como fue un sustituto el que “interfirió en el juego tocando el balón”, significa que debió reiniciarse como efectivamente se hizo con un tiro penal porque la infracción ocurrió dentro del área de 16.50 metros.

Titular y victoria: Wilmar Barrios estuvo presente en el triunfo del Zenit

Como en la Bundesliga se utiliza el VAR en esta categoría y al notar que esta infracción, de acuerdo a lo estipulado en la ley, debía sancionarse con un penal, ellos están facultados para informarle al árbitro, pues, es una de las cuatro causas donde debe intervenir la tecnología. Penaltis, goles, tarjetas rojas y confusión de identidades.

'Teo' Gutiérrez: "Luis Díaz tiene todo para ser una estrella mundial"

En conclusión, se sancionó correctamente el penalti más insólito en la historia del fútbol, que, a la vista de todos, podría pasar como una falta menor. No obstante, a la luz del reglamento debe sancionarse con el máximo castigo; en esta jugada el árbitro y sus VARS solo aplicaron la expresión que dice “dura es la ley, pero es la ley”.

Vea la polémica acción: