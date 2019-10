Candidato del partido Farc denuncia que un banco lo tiene en lista negra

El candidato al Concejo de Bogotá por el partido Farc, Yeyron Valencia, denuncia que por los cobros en el manejo de sus cuentas, en el banco le dijeron que debía abrir una nueva cuenta. “Me dijeron que hiciera la apertura de una nueva cuenta para recuperar las condiciones anteriores, les hice caso y cuando fui a hacer el proceso, me negaron crearla”, dijo.

Cuando Valencia preguntó por la negativa del banco, no obtuvo respuesta. “Yo me puse en la tarea de investigar por mi cuenta y con una funcionaria, una amiga que trabaja en el banco, me dijo que estaba en una lista negra. La razón es que estoy en un proyecto con un partido político determinado que es prohibido por el banco”, indicó.

Valencia aseguró que nunca perteneció a la antigua guerrilla de las Farc y que tampoco ha participado en procesos de reincorporación. El candidato afirmó que hizo parte de un movimiento que promueve el voto en blanco, llamado Ciudadano Blanco, y se ha dedicado a trabajar como empresario y periodista.

Desde abril de 2018 la Superintendencia Financiera emitió una circular en la que se explica que a un reincorporado no se le puede negar la vinculación como cliente a un servicio financiero. Por eso Valencia afirmó que radicará una queja ante esta entidad para que revisen su caso, ya que nunca perteneció a las Farc.