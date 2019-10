"The End of the F***ing World" vuelve a Netflix

Netflix deja de lado las películas de terror y ahora le apuesta a la navidad, sin dejar a un lado el drama.

Series

Atypical: Temporada 3 (01/11/2019)

American Son: (01/11/2019)

Hache: (01/11/2019)

¡Queer Eye: We’re in Japan!: (01/11/2019)

The End of the F***ing World: Temporada 2 (05/11/2019)

Distrito salvaje: Temporada 2 (08/11/2019)

Huevos verdes con jamón: (08/11/2019)

The Toys That Made Us: Temporada 3 (15/11/2019)

The Crown: Temporada 3 (17/11/2019)

Alta mar: Temporada 2 (22/11/2019)

Nailed it! ¡Felices fiestas!: Temporada 2 (22/11/2019)

Historias del narcomundo: (22/11/2019)

Final Space: Temporada 2 (24/11/2019)

Feliz lo que quieras: (28/11/2019)

Las películas que nos formaron: (29/11/2019)

Sugar Rush: Delicias navideñas: (29/11/2019)

Películas

'El rey’: (01/11/2019)

'Navidad en África’: (01/11/2019)

El hombre sin gravedad: (01/11/2019)

Comer, rezar, amar: (1/11/2019)

Gandhi: (01/11/2019)

Euforia: (01/11/2019)

Lo nunca visto: (02/11/2019)

Noches blancas: (08/11/2019)

Baywatch: Guardianes de la bahía: (09/11/2019)

Rápidos y furiosos 8: (11/11/2019)

La leyenda de Klaus: 15/11/2019)

La música del terremoto: (15/11/2019)

La inspiradora historia de Vinny Pazienza: (15/11/2019)

El caballero de la Navidad: (21/11/2019)

De canción en canción: (21/11/2019)

El Irlandés: (27/11/2019)

