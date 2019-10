“Me mandaron a cuidarla porque puede que sea la nueva alcaldesa”

Claudia López fue invitada al programa Hora 20 de Caracol Radio para exponer su plan de gobierno de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre.

Uno de los puntos sobre los que se detuvo a hablar fue sobre el posible aumento de policía en la ciudad. La candidata fue contundente y afirmó que de ser elegida solo aumentará 2.000 con recursos de la ciudad.

Dejó claro que no serán suficientes para acabar con los altos niveles de inseguridad en la capital de la República.

Sin embargo, más allá de las cifras, llamó particularmente la atención una anécdota que contó -desde el minuto 3:25-, sobre un policía que apareció en su lugar de residencia:

“Me mandaron a cuidarla porque, seguramente usted, será la nueva alcaldesa”, le dijo el uniformado a López, a lo que ella le respondió:

“A mí no me va a pasar nada, ¿qué hace aquí prestando un servicio que nadie está pidiendo?. Se me va a capturar atracadores, violadores y jíbaros”, dijo López

La candidata a la Alcaldía de Bogotá recalcó que en ocasiones se desperdician uniformados y no se presta la debida atención a problemas realmente importantes como la seguridad ciudadana.

“El problema crucial de seguridad en Bogotá no es policía, es justicia”, afirmó la candidata.

