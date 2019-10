¡Borracho! El penoso momento de Tego Calderón en Houston

En redes sociales se volvió viral unos videos del momento en el que Tego Calderón se subió al escenario, en Houston, totalmente borracho.

Los asistentes rechazaron rotundamente esta actitud y, por esto, abuchearon al cantante.

Vea también: Niña se roba el show en pleno concierto de Karol G

En estos videos se puede ver como el cantante se irrita al ver que la gente del público lo está grabando, por esto empieza a decir palabra ofensivas.

"Me da igual si me odian o no", mencionó el reguetonero antes de retirarse del escenario.

Los fanáticos del artista quedaron preocupados por el estado del cantante.

“No quiero ve a Tego Calderón en esas condiciones, me duele ver a un ídolo caer así como Frankie, Lavoe por ejemplo. Y que lo aprecien ya cuando no tengan vida”, “Que feo ver a Tego así. Fuerza negro”, son algunos de los comentarios en Twitter.

Acabo de ver un video de #TegoCalderon en #Houston y es hora de que su equipo de trabajo le consiga ayuda....Tego tiene años peleando contra sus mismo demonios....ya es tiempo que lo ayuden.....el es un icono y una leyenda pero necesita ayuda..... — ROB HILL (@DJROBHILLNYC) October 22, 2019 ¡Ánimo @TEGOCALDERON ! Sos y serás siempre de los máximos exponentes del género. Sólo espero que todo siga mejor. Bendiciones mi hermano. ¡Saludos y fuerzas desde El Salvador! — Mau Rodríguez (@rrodriguezz8) October 22, 2019

