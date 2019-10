¡Se casó por lo alto! Así fue la extravagante boda de Jennifer Lawrence

La ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence y el galerista Cooke Maroney dieron el ‘si’ el pasado sábado en la noche.

En la antigua mansión del siglo XIX Belcourt de Newport en Rhode Island, asistieron 150 invitados, entre ellos, la cantante Adele, Emma Stone, Amy Schumer y Kris Jenner.

Se conoce que el diseño del vestido fue hecho por la casa Dior, de la que Lawrence es la imagen. Sin embargo, las pocas imágenes que se conocer hasta ahora no ha revelado mayor detalle del vestido.

El menú de la celebración incluyó una barbacoa, hamburguesas y langosta, además, se pudo observar que, en la noche, los invitados disfrutaron de un refrigerio en un food truck que se ubicó a la entrada de la mansión.

La romántica relación de la pareja comenzó hace un año y medio. El pasado febrero se comprometieron y en mayo celebraron con una fiesta de compromiso con familiares y amigos.

“Era un momento de mi vida en el que no estaba ubicada, no me consideraba preparada para casarme. Pero fue conocer a Cooke y ya quería casarme con él. Los dos queríamos comprometernos plenamente. Él es mi mejor amigo, así que quiero vincularlo legalmente conmigo para siempre”, dijo en entrevista Lawrence hace unos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belcourt of Newport (@belcourtofnewport) el 7 Abr, 2016 a las 12:37 PDT

Estas son las fotos que se conocen hasta ahora

