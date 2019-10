"De un momento a otro comienzo a sentir que está encima mío"

La tuitera @bacillus_sc a través de las redes sociales denunció un aterrador hecho ocurrido en el sistema de transporte Transmilenio, según escribió fue víctima de un aberrante caso de acoso sexual dentro del vehículo.

El hecho, narrado por la víctima, ocurrió en un servicio H13, línea que va desde el Portal Norte hasta el Portal Tunal. En el recorrido, la mujer se queda dormida y al despertarse siente que el hombre que está junto a ella cada vez se acerca más y más.

Según explica 'Bacillus', una vez retira la maleta que los separa, ve que el sujeto está erecto. Inmediatamente ella reacciona el hombre saca una navaja y empieza a amenazarla. "Estaba muy asustada, me sudaban las manos, se me empezaron a salir las lágrimas y por más que trataba de llamar la atención de alguien no lo conseguía", escribió.

Por favor necesito que me ayuden difundiendo el siguiente hilo para que no le suceda a ninguna persona, si llegan a ver al siguiente tipo por favor tengan mucho cuidado niñas, por favor RT RT RT pic.twitter.com/mdomN0leMN — Bacillus. (@bacillus_sc) October 18, 2019

Posteriormente, la víctima se cambia de puesto tratando de alejarse del agresor. Sin embargo, éste se queda cerca a ella, hasta que 'Bacillus' siente un líquido en su pierna. En ese momento comienza a llorar y una vez se abren las puertas del articulado el hombre sale corriendo.

La narración ha generado gran rechazo en las redes sociales. Varios de los usuarios han afirmado que este tipo de casos cada vez son más comunes y las autoridades no realizan labores correspondientes ante las denuncias.

