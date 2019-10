¿Hay dineros del narcotráfico en campañas del Eje Cafetero?

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue la que prendió las alarmas en diálogo con 6AM de Caracol Radio en días pasados cuando manifestó que tenía conocimiento sobre la posibilidad de que dineros del narcotráfico estaban financiando campañas en el Eje Cafetero y otras regiones del país.

Aunque el tema no trascendió y sencillamente el Consejo Nacional Electoral anunció que vigilaría los reportes que hicieran los candidatos de sus campañas. Este viernes la candidata a la alcaldía de Armenia Piedad Correal, acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia penal en la que pide que se investigue prontamente ese tema de los supuestos dineros del narcotráfico.

“En mi calidad de candidata a la Alcaldía de Armenia, he interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en averiguación, con el fin de que se indague de manera urgente, cómo se están financiando algunas campañas a este mismo cargo, que según se escucha en muchos rincones de la ciudad, están siendo pagadas con dineros del narcotráfico, provenientes de departamentos vecinos y de juegos ilegales locales”, dijo la aspirante.

Le puede interesar: Alcalde de Pereira reconoce su voz en delicada grabación

La candidata agregó quele advirtió a la Fiscalía “lo que es un secreto a voces. Desde meses atrás algunas campañas políticas que se mostraban modestos, sencillos, humildes y hasta conservadores en su logística, sorpresivamente, de un momento a otro, se convirtieron en proyectos desbordantes en opulencia, con ejércitos de colaboradores, publicidad excesiva, millones de pesos en inversiones en redes sociales, vallas de todos los tamaños, logística de eventos, videos, pasacalles humanos, sedes por toda la ciudad, microperforados, uniformes y estrategas, que no son baratos”.

En el documento radicado ante la Fiscalía se argumenta que es urgente determinar si ese ingreso de dineros existe o no para que haya tranquilidad en las elecciones que se harán el próximo 27 de octubre, por lo que se le pide hacer las gestiones necesarias, como allanamientos, operativos e indagaciones, para evitar posibles inconvenientes.

“Es urgente que desde ya, sin perder tiempo, se le haga la trazabilidad a cada uno de los gastos visibles y evidentes, para evitar que posteriormente, una vez concluida la campaña, se imposibilite que esas cuentas se “enderecen” y se diluyan esos gastos en los formatos de rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, como históricamente ha ocurrido”.

Le puede interesar: 92% de candidatos no han reportado ‘un solo peso’ sobre gastos en campaña

Frente al escándalo que se generó por unos audios revelados, Correal, explicó que pasó. “Tengo el carácter suficiente, la personalidad y el valor que a lo largo de mi vida pública he demostrado para denunciar estos hechos. Me ratifico en que los audios que ruedan por ahí, cuya viralización está siendo patrocinada por una de las campañas con números desconocidos, son un burdo montaje de edición con mi voz. Y que debido a que no accedí a chantaje alguno, a cambio de que no se publicaran, hoy pretenden enlodar mi proyecto político, desdibujando la imagen que he construido como funcionaria pública por más de 33 años”.

Finalmente la candidata pidió al Ministerio del Interior, a la gobernación del Quindío y a la Defensoría del Pueblo garantizar su seguridad ya que, según ella, esos audios revelados y la denuncia que interpuso la ponen en riesgo y a su familia también