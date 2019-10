Gobierno no tendría mayorías para aprobar nueva Ley de Financiamiento

Aunque en la práctica la decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de Financiamiento se resuelve, como lo anunció el presidente Iván Duque, presentando una nueva iniciativa con mensaje de urgencia, el tema tiene más aristas ya que el trámite legislativo tiene que surtirse nuevamente y el tema genera amplias discusiones entre los congresistas.

Por esa razón en este momento el debate en el legislativo es sobre si el Gobierno tendría las mayorías para sacar adelante la Ley de Financiamiento 2.0 y más cuando el año está terminando y el legislativo termina funciones el 16 de diciembre.

Lea también:Se cae ley de financiamiento de manera diferida a partir de enero de 2020

Desde el Partido Conservador el senador Juan Diego Gómez, manifestó que esta colectividad respalda plenamente al presidente Duque, pero que no se puede negar que el tema de las mayorías está en entredicho.

“Hoy las condiciones en el Congreso y las mayorías no están claras para el Gobierno y hay que evaluar la gestión de los ministros, especialmente la del ministro de Hacienda y creo que va a requerir un refuerzo adicional del presidente Duque que tendrá que revisar su relacionamiento con el Congreso”, señaló.

Lea también: MinHacienda sorprendido con la caída de la Ley de Financiamiento

Incluso la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático reconoció que el trámite no será fácil, pero indicó que realmente estos temas nunca serán sencillos por las comisiones y plenarias. “Va a ser como siempre muy difícil, habrá que convencer, pero en medio de todo almenos dejaron la vigencia hasta el 01 de enero de 2020. Pero registro con mucha tristeza que nuevamente la Corte vía jurisprudencia, le da un golpe a muchos de los mecanismos que estaban contenidos en la ley 5ª de trámite legislativo”.

El senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, aseguró que ya a esta altura del trabajo legislativo sería entrar en un desgaste innecesario y pone en duda que el Gobierno logre las mayorías. “No me explico cómo un Gobierno se deja tumbar todo, a este Gobierno le tumban todo. Es un desgaste para el Congreso de la República repasar lo que ya hizo. Los colombianos tienen miles de problemas y nosotros dedicados a sacar leyes inútiles y ahora algo que nos tomó mucho tiempo discutir, ahora tendremos que volver a discutirlo, eso se llama improvisación”.

Lea también: Gobierno radicará la misma Ley de Financiamiento que se cayó en la Corte

Finalmente el vicepresidente del Senado, Alexander López, indicó que el Gobierno no debe olvidar que en esta corporación hubo más de 40 votos en contra y que el número puede ascender en este nuevo trámite. “Entonces el Gobierno no la va a tener fácil, la va a tener muy difícil porque finalmente hay mucha rebeldía contra el Gobierno, porque a esta administración no se le ve norte, no se le ve una agenda”.