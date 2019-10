¡Ya son 47! Eminem cumple años y éstos han sido sus grandes éxitos

Marshall Bruce Mathers conocido como Eminem, nació el 17 de octubre de 1972. Hoy, se posesiona como uno de los raperos más conocidos del mundo. En 1999 alcanzó la fama con su álbum The Slim Shady LP, el cual contiene canciones como My Name Is, Public Service Announcement, y muchas otras. Para entonces Eminem ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de rap.

El cantante ha logrado vender más de más de 200 millones de álbumes en todo el mundo y ha sido catalogado como el segundo mejor rapero solista de acuerdo con la revista especializada en música Rolling Stone. Además, de obtener un Oscar y más de 20 premios a lo largo de su trayectoria.



Actualmente, 50 Cent afirmó que está trabajando en la producción de en un nuevo track en colaboración con Eminem, quien según rumores estaría trabajando en un nuevo álbum musical, completando once en su carrera.

