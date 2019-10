Denuncian: En la Cámara no hay plata para trabajar pero si para fiestas

En medio del debate sobre Presupuesto General de la Nación, el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, dejó una constancia donde rechazó la mala administración de los recursos que ha tenido la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes.

En su intervención, el representante criticó que la corporación no invierte el dinero en herramientas fundamentales de trabajo que necesitan los funcionarios y congresistas para ejercer su labor (como papel y tinta para imprimir), pero que si existen recursos para fiestas privadas en costosos restaurantes.

“Es increíble que a portas de una discusión tan importante como la del Presupuesto Nacional, la Cámara de Representantes no tenga para imprimir los documentos que tenemos que estudiar. Es increíble que no tengamos papel por culpa de una Dirección Administrativa absolutamente ineficiente. Increíble que no haya plata para que nosotros podamos hacer el trabajo mínimo, pero que si haya plata para fiestas en Andrés Carne de Res, contrataciones de artistas para diciembre y para fiestas de amor y amistad”, afirmó Losada.

El Presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, respaldó la intervención del Representante Losada e indicó que enviará un documento dirigido la Directora Administrativa de la corporación, Carolina Carrillo, para solucionar la situación.

“Tiene toda la razón doctor Losada le vamos a solicitar al señor Secretario que por favor haga un documento dirigido a la directora administrativa, teniendo en cuenta de que la mesa Directiva de la Cámara de Representantes no es ordenadora del gasto”, señaló Cuenca.

Funcionarios de varias Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) también aseguraron a Caracol Radio que son constantes las fallas con la red de Internet y con en el correo electrónico corporativo.

Caracol Radio intentó consultar a la directora administrativa, Carolina Carrillo, sobre la situación, pero manifestaron que estaba incapacitada por una intervención quirúrgica

